Alerta por explosivo en Ciudad Obregón: Ejército resguarda casa tras hallazgo de presunto detonante en la 410

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que la noche de este lunes 20 de octubre de 2025 se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo y la explosión del mismo en una vivienda en la colonia Sóstenes Valenzuela, mejor conocida como 410, al sur de Ciudad Obregón, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se encuentran, desde anoche, resguardando la zona. El suceso, que ocurrió poco después de las 20:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Toluca y Mérida, no ha dejado personas lesionadas, según lo informado hasta el momento.

De acuerdo con información en el lugar de los hechos, residentes de la zona alertaron al número de emergencias, 911, tras escuchar un potente estallido. El artefacto explosivo habría sido arrojado desde un dron hacia una vivienda que, según las primeras apreciaciones, se encontraba en aparente estado de abandono. Cabe señalar que este aparato aéreo no tripulado es operado a través de control remoto.

Alerta por explosivo en Ciudad Obregón: Ejército resguarda vivienda tras hallazgo de presunto detonante en la 410

Al lugar de los hechos acudieron unidades de diversas corporaciones de seguridad. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme se coordinaron para asegurar el perímetro. Tras minutos de búsqueda, se descubrió un artefacto explosivo del que no se revelaron detalles y optaron por extender el área delimitada. Por lo cual, elementos de diversas corporaciones permanecen en la zona; de acuerdo con lo informado, será hasta que llegue personal especializado en el manejo de explosivos de la Defensa.

Información extraoficial señala que el artefacto podría pertenecer al crimen organizado, pero será hasta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realice las investigaciones correspondientes. Según los vecinos del sector, es un objeto cilíndrico, el cual fue localizado en una vivienda de las mencionadas calles. De momento, hasta la publicación de esta nota, no se tiene reporte oficial por parte de las autoridades; se espera que pronto se dé a conocer más información de los hechos. Cabe señalar que de momento no se conoce que los vecinos del sector hayan sido evacuados de la zona por los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui