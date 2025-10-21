Alumnas de secundaria y preparatoria se agarran a golpes en mercado de Los Mochis (VIDEO)

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde de este martes 21 de octubre de 2025 comenzó a circular el video de una pelea entre alumnas de diferentes planteles educativos en la ciudad de Los Mochis, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. La grabación se volvió viral en redes sociales, generando una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios, quienes reprobaron el accionar por parte de las jóvenes involucradas.

De acuerdo con información proporcionada por TV Azteca Sinaloa, los hechos se registraron a las 13:00 horas aproximadamente, cuando al menos cuatro estudiantes de la secundaria SNTE y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) protagonizaron el altercado. Trascendió que el violento hecho ocurrió en las instalaciones del Mercado Zona 030, el cual se ubica en la mencionada ciudad mochitense.

En la grabación se observa a dos menores de edad agarrarse a golpes ante la mirada de comerciantes y clientes del lugar, incluso, una de las implicadas le echa agua de una botella a otra, mientras una mujer y otras alumnas intentan separarlas. También se puede apreciar que, durante el conflicto, las menores se lanzan contra un negocio de comida y golpean la fachada para después caer al suelo, hasta que finalmente lograron separarlas.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las participantes resultó con heridas. A través de una llamada a las líneas de emergencias el 9-1-1, testigos oculares dieron aviso a las autoridades locales, por lo que elementos de la Policía Municipal de Ahome se trasladaron a la ubicación para controlar la situación, tomar conocimiento del caso y realizar el deslinde de responsabilidades. Cabe mencionar que anteriormente se han reportado casos de este tipo en Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui