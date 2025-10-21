Apatzingán: Detienen a presunto líder criminal por asesinato del limonero Bernardo Bravo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Rigoberto 'N', señalado como presunto integrante y jefe operativo del grupo criminal 'Los Blancos de Troya', por su presunta participación en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado en territorio michoacano por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Guardia Nacional, la Armada de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que la captura es resultado directo de los trabajos de inteligencia realizados tras el homicidio del líder limonero.

Harfuch confirmó la detención de Rigoberto 'N'. Foto: Twitter

Según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad, Rigoberto 'N' es identificado como uno de los principales responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros del municipio de Apatzingán, actividad que habría generado tensiones dentro del gremio agrícola de la región de Tierra Caliente.

Las autoridades detallaron que el detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Además, se precisó que las investigaciones continúan con el objetivo de capturar a otros implicados en el asesinato y desmantelar la red de extorsión que operaba en torno a la producción de limón.

Esto se sabe del homicidio del líder limonero

El homicidio de Bernardo Bravo Manríquez ocurrió este lunes 20 de octubre, cuando su cuerpo fue localizado dentro de un vehículo sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán. De acuerdo con los reportes de la FGE, el cuerpo presentaba múltiples signos de violencia.

Bravo Manríquez era reconocido como una figura clave en la industria citrícola del estado, ya que encabezaba la asociación que concentra más del 80 por ciento de la producción limonera en Michoacán, una de las más importantes del país por su orientación exportadora hacia Estados Unidos (EU).

#Seguridad | Sorprenden a hombre con pistola cargada en calles de Nogales; su actitud errática lo delató uD83DuDD2BuD83DuDC64https://t.co/rdEX1sVt66 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

El empresario también coordinaba el Tianguis Limonero, un mercado regional en el que se comercializa el fruto al mayoreo. Desde ese espacio denunció en diversas ocasiones las extorsiones y amenazas de las que eran víctimas los productores del Valle de Apatzingán, hechos que, según las autoridades, podrían estar directamente relacionados con su homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui