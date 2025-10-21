Arrestan a sujeto tras chocar su propio auto en Nogales; conducía bajo la influencia del alcohol

Nogales, Sonora.- Por conducir bajo los influjos de bebidas alcohólicas y chocar su propio automóvil, un hombre identificado como Oscar 'N', de 35 años de edad, fue detenido este martes 21 de octubre de 2025 en el municipio de Nogales, Sonora. Tras ser aprehendido por elementos policíacos alrededor de las 01:40 horas, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo siniestrado fue trasladado a una pensión.

De acuerdo con informe oficial de Seguridad Pública Municipal, elementos de Tránsito Municipal se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, pero al llegar a la altura de la calle 5 de Mayo, detectaron un vehículo tipo sedan de la marca Saturn LS2, año 2000 y color blanco, que presentaba múltiples daños materiales y procedieron a abordar el conductor en cuestión.

Según el reporte, la unidad estaba en el carril contrario y tenía daños por choque en la llanta, rin y guardafango. Además en la calle se encontró un derrame de aceite y, al momento de comunicarse con el automovilista, los uniformados constataron que desprendía un fuerte aliento alcohólico. Los agentes se entrevistaron con el individuo, quien se identificó como Oscar 'N', y posteriormente lo trasladaron con un médico guardia que lo diagnosticó en segundo grado de ebriedad.

De esto se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que la persona en cuestión fuera puesta a su disposición y su vehículo remolcado a los patios del corralón del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5). El presunto infractor quedará bajo resguardo mientras se define su situación legal, con base en las indagatorias correspondientes.

La detienen tras atropellar a una adulta mayor

En otro caso atendido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, oficiales efectuaron la detención de una automovilista, identificada como Elva A. 'N', señalada de atropellar a una adulta mayor sobre el boulevard Lomas del Sol y Loma de las Flores, en la colonia Lomas del Sol. La víctima fue trasladada bordo de una ambulancia hacia el Hospital IMSS Clínica No 5, en donde se dijo que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar

