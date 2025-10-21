Cae en Nogales objetivo criminal vinculado a secuestro, narcomenudeo y tráfico de personas

Nogales, Sonora.- Como parte de una estrategia federal y estatal para fortalecer la seguridad en la franja fronteriza norte del país, autoridades realizaron un operativo que terminó con la detención de un individuo identificado como un generador de violencia en la región. En una acción coordinada entre distintos niveles de Gobierno, los elementos ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Francisco 'N', de 50 años de edad.

El mandamiento judicial fue emitido por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad. El operativo fue el resultado de un trabajo de inteligencia e investigación que permitió ubicar un domicilio en la colonia Buenos Aires, de Nogales. Las autoridades habían determinado que el inmueble era utilizado como refugio por este sujeto. Con base en vigilancias fijas y móviles, se recopilaron los datos de prueba necesarios.

Estos fueron presentados ante un juez de control, quien validó la evidencia y otorgó la orden de cateo para intervenir la propiedad. Durante el despliegue, los agentes localizaron y detuvieron a Francisco 'N' sin que se reportaran incidentes. Además, en la inspección del lugar se aseguraron 40 dosis de presuntas drogas. Tras la detención, el acusado fue puesto, junto con la materia ilícita, a disposición de la autoridad ministerial competente.

Será esta instancia la que determine su situación jurídica en las próximas semanas, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones correspondientes. Información de inteligencia recabada por las diversas agencias vincula a Francisco 'N' con una célula delictiva con operaciones en la zona, presuntamente implicada en actividades de alto impacto.

En Nogales, Sonora, en un operativo de cateo fue detenido Francisco Ernesto, de 50 años de edad, presunto operador de la célula criminal “Los Gigios”, a quien le aseguraron dosis de cristal y cocaína.



De acuerdo con las investigaciones, se dedica a actividades de tráfico de… pic.twitter.com/NtzSre4yST — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Entre ellas se encuentran el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, privación ilegal de la libertad y homicidios derivados de disputas con grupos antagónicos. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC.

Fuente: Tribuna del Yaqui