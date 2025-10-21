Capturado en Hermosillo: Carlos Ernesto contaba con orden de arresto vigente por asesinato

Hermosillo, Sonora.- Luego de un operativo realizado en Hermosillo, autoridades confirmaron sobre la detención de un individuo que era requerido por la justicia. Se trata de Carlos Ernesto 'N', de 32 años de edad, quien fue capturado por elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja.

La detención sucedió el pasado lunes 20 de octubre, aproximadamente a las 13:50 horas, mientras las corporaciones realizaban un operativo conjunto de vigilancia y prevención en la colonia Nueva Esperanza. Durante el recorrido, los agentes identificaron al individuo, quien al percatarse de la presencia policial intentó darse a la fuga. Los oficiales procedieron a darle alcance sobre la calle 11, donde se le interceptó para una inspección.

Al verificar su identidad en las plataformas de información criminal, se corroboró que Carlos Ernesto 'N' contaba con una orden de arresto activa, emitida por un juez de control el pasado viernes 17 de octubre. Siguiendo el protocolo, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al proceso legal correspondiente para resolver su situación legal por el crimen mencionado.

Cabe mencionar que, la tarde noche de ayer lunes 20 de octubre, una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas después de ser arrolladas por un vehículo cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad en la colonia Villa Verde, de Hermosillo. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes que comenzó una investigación para dar con el responsable.

La FGJES señaló que se trata del conductor de un vehículo Hyundai Sonata color negro que dejó heridas a una mujer de 26 años y su hija de 3 años. Aunque se había dicho que el vehículo tenía reporte de robo, se aclaró que contaba con placas de afiliación, por lo que también se investigará a la asociación que otorgó dicha matrícula. Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas, sobre el bulevar Santa Inés, entre calles San Miguel y San Federico.

Fuente: Tribuna del Yaqui