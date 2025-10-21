Ciudad Juárez: Capturan a tercera implicada en polémico caso de Funeraria del Carmen

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las autoridades de Chihuahua dieron un nuevo paso en la investigación sobre irregularidades en la industria funeraria de Ciudad Juárez, con la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una empleada de la Funeraria del Carmen. La detención, realizada este martes 21 de octubre, representa el más reciente desarrollo en un caso que se originó a mediados de julio de 2025 tras el descubrimiento de graves anomalías en el Crematorio Plenitud.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, efectuaron la detención de una mujer identificada como Nancy Ivette A. A. en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Ramón Corona, en la zona Centro de la ciudad fronteriza. La acusada fue inmediatamente puesta a disposición de un juez de control del Distrito Judicial Bravos para enfrentar los cargos que se le atribuyen.

Según la información proporcionada por la Fiscalía chihuahense, Nancy Ivette enfrenta acusaciones formales por los presuntos delitos de inhumación y exhumación ilícitas, faltas al respeto a los cadáveres o restos humanos, y fraude. En las próximas horas, será presentada en una audiencia inicial donde el Ministerio Público formalizará la imputación, detallando su presunta participación en hechos ocurridos el 9 de mayo de 2025.

La carpeta de investigación, identificada con el número 5189/2025, establece que la señalada habría recibido el pago por un servicio funerario completo, que incluía la cremación de un cuerpo masculino. Sin embargo, el procedimiento nunca se realizó y, a la fecha, las autoridades ministeriales desconocen el paradero del cadáver, lo que constituye uno de los ejes centrales de la acusación en su contra.

Este arresto se suma a las acciones legales previas contra personal de la misma funeraria. Anteriormente, ya habían sido detenidos y vinculados a proceso Roberto Isaac Á. A., identificado como propietario del negocio, y Miguel Ángel A. O., otro de sus empleados. Con la detención de Nancy Ivette A. A., ya son tres las personas procesadas directamente relacionadas con la Funeraria Del Carmen.

El caso general se destapó tras una inspección en el Crematorio Plenitud, donde se localizaron 386 cuerpos que no habían sido cremados, a pesar de que los servicios habían sido pagados por sus familiares. Las indagatorias revelaron un presunto esquema en el que se entregaban a los deudos cenizas de origen animal o desconocido. La Funeraria del Carmen, ubicada en la colonia Arroyo Colorado, era una de las empresas que presuntamente contrataba los servicios de dicho crematorio, lo que la colocó en el centro de las pesquisas.

Fuente: Tribuna del Yaqui