Ciudad Obregón: El pequeño 'Netito' se convierte en héroe al donar sus órganos tras ocho días de lucha

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado domingo 12 de octubre de 2025, el pequeño Reyes Osvaldo, cariñosamente apodado por sus seres queridos como 'Netito', sufrió un terrible accidente en la carretera rumbo a La Escalera a Bachantahui, en el municipio de Huatabampo, donde resultó con graves lesiones que requirieron hospitalización. Tras varios días de esfuerzos médicos por salvarle la vida, lamentablemente falleció en un hospital de Ciudad Obregón.

Desde su ingreso al nosocomio, permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva, y su caso se volvió viral en redes sociales, ya que sus familiares solicitaban apoyo para cubrir los gastos médicos. Actualmente, los habitantes de la comunidad han inundado las plataformas digitales con mensajes de condolencia hacia la familia. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los dolientes no se han pronunciado públicamente.

Donación de órganos

Los padres de Netito tomaron la valiente decisión de donar sus dos riñones, acción que fue coordinada por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la UMAE Hospital de Especialidades Número 2, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. A través de su cuenta oficial en X (Twitter), el organismo informó que los órganos fueron trasladados a la UMAE de Torreón, Coahuila, donde ya esperaban a los pacientes receptores.

Reyes Osvaldo

Precisamente, este pasado lunes 20 de octubre, se llevó a cabo la tercera procuración multiorgánica del año en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del IMSS en San Luis Potosí. En esta ocasión, el donador, un hombre de 38 años, perdió la vida a causa de un Evento Vascular Cerebral (EVC), por lo que sus familiares decidieron darle una nueva oportunidad de vida a otros pacientes que enfrentan padecimientos graves.

?? Trasladando vida

Desde Obregón, Sonora, el #IMSS trasladó 2 riñones a Torreón, Coahuila, para brindar una nueva oportunidad de vida. uD83DuDC9A #DonarSalvaVidas pic.twitter.com/JBKUD33liu — IMSS ? (@Tu_IMSS) October 20, 2025

De acuerdo con la Ley General de Salud (LGS), los requisitos para ser donador son los siguientes:

Tener compatibilidad con el receptor del trasplante. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido. Haber otorgado su consentimiento por escrito. Los trasplantes se realizarán de preferencia, entre familiares; en caso contrario deberá otorgar su consentimiento ante Notario Público en un documento en el que manifieste que donará de manera gratuita, altruista, libre y consiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui