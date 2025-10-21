Dulce Camila ya está en casa: Hallan a la menor tras 24 horas desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón reveló este martes que fue posible localizar con vida a la joven Dulce Camila Gil Soto, quien había sido reportada como desaparecida en Ciudad Obregón. La noticia pone fin a la incertidumbre que sufrió su su familia durante aproximadamente 24 horas. La movilización para encontrar a la menor de edad comenzó desde el día lunes 20 de octubre.

Según los datos compartidos inicialmente a través de redes sociales, la estudiante del Conalep fue vista por última vez mientras abordaba un vehículo Chevy de color blanco. A pesar de este detalle, no se proporcionaron características adicionales del automóvil ni información sobre la vestimenta que portaba en ese momento, lo que representó un desafío para su búsqueda. En respuesta, la familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para hallarla.

Para ello difundieron la fotografía de Dulce Camila en redes sociales, donde pedían que cualquier información que pudiera ser útil para su hallazgo les fuera compartida. A estos esfuerzos se sumó el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C., que emitió y distribuyó una ficha de búsqueda en sus plataformas. Fue durante la tarde de este 21 de octubre que Rastreadoras de Ciudad Obregón anunció su hallazgo con vida.

En su comunicado, el grupo se limitó a confirmar que la joven fue encontrada sana y salva, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias, el lugar exacto donde fue encontrada o los motivos de su ausencia. Con esta confirmación, se desactivan las alertas de búsqueda. Por el momento, ni los familiares ni las autoridades competentes han emitido una declaración oficial adicional sobre cómo ocurrieron los hechos.

Actualmente existe otra alerta de persona desaparecida en Cajeme. Se trata de Wendy, una joven quien salió de su domicilio desde la noche del pasado sábado 18 de octubre y desde ese momento se ha tenido contacto con ella. Durante el transcurso del domingo 19 de octubre, familiares y seres cercanos de la mujer han pedido apoyo ciudadano para dar con su paradero lo antes posible, debido a que es madre de un bebé.

Fuente: Tribuna del Yaqui