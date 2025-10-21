Encuentran a asesinado junto a tierras de cultivo en Navolato; culpan a La Mayiza y filtran FOTO

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este martes 21 de octubre de 2025 se reportó la aparición de un hombre ejecutado a balazos en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato. Los primeros informes indican que el hallazgo se registró en un camino de terracería y junto a unas tierras de cultivo, lo que movilizó a las diferentes corporaciones policíacas tras recibir una alerta a través de las líneas de emergencias.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificad preliminarmente como Noel 'N', de 24 años de edad. Al momento de su localización se dijo que era de complexión regular y tez morena, además se indicó que vestía una playera de color negro y una playera. Trascendió que el cadáver estaba en unas tierras de cultivo aproximadamente a 750 metros al poniente del canal Santa Martha.

Una llamada que se recibió esta mañana ante el 9-1-1 alertó a personal policial de los tres niveles de gobierno para que acudiera a un camino de terracería que se ubica hacia el poniente del canal Santa Martha", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

uD83DuDEA8Localizan a joven de entre 20 y 25 años asesinadouD83DuDD4A? en Villa Juárez, NavolatouD83DuDCCD



?? El cuerpo de la víctima fue ubicado la mañana de este martes en un camino de terracería y junto a unas tierras de cultivo https://t.co/E8tVz6ZuXo pic.twitter.com/7LL4C6KbNs — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 21, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Navolato acudieron al llamado y confirmaron que el individuo presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que procedieron a delimitar el área. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las averiguaciones previas, así como de las primeras diligencias para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley.

Lo habrían 'levantado'

De acuerdo con datos recabados por Los Noticieristas, el fallecido en realidad respondía al nombre de Leonel 'N', de 24 años y con domicilio en el Campo El Porvenir, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. Además de los impactos de bala, el joven fue localizado con huellas de tortura, las manos atadas con cinchos de plástico negro y un mensaje escrito en un cartón. Versiones extraoficiales señalan que habría sido privado de la libertad antes de su ejecución.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Atado de manos y con un mensaje localizan el cuerpo sin vida de un hombre en Villa Juárez, #Navolato. pic.twitter.com/mZziBiytZE — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 21, 2025

Culpan a La Mayiza

De forma extraoficial se atribuyó el crimen al grupo criminal liderado por Ismael Zambada Sicarios, alias 'El Mayito Flaco' e hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada. 'El Mayito Flaco' libra una guerra territorial contra la facción de Los Chapitos por el control de diferentes regiones de Sinaloa. Esta información comenzó a circular en redes sociales junto a una imagen de la víctima, en la cual se puede apreciar un narcomensaje escrito en una cartón y que está firmado con las iniciales 'MF', haciendo alusión al líder criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui