Esperó sentado en una jardinera: FILTRAN VIDEO del asesinato de abogado David Cohen Sacal

Ciudad de México.- Se ha filtrado el video del momento exacto donde el abogado David Cohen Sacal es asesinado; se ve cómo Donovan 'N' y Héctor 'N' lo esperaban sentados en una jardinera a las afueras del Poder Judicial. Se ve que el abogado sale y Héctor 'N' le dispara a quemarropa; el litigante murió después de la agresión al ser atendido en un hospital de la capital del país, esto la madrugada del 14 de octubre.

El video fue difundido por el periodista Carlos Jiménez y muestra cómo Cohen Sacal iba bajando las escaleras cuando uno de los agresores se levanta de la jardinera, saca el arma de fuego y le dispara por la espalda en varias ocasiones. Mientras el abogado cayó al suelo, el agresor y el cómplice se dieron rápidamente a la fuga. Cabe señalar que Héctor 'N', de 18 años, fue detenido en el acto. El joven había revelado que le prometieron 50 mil pesos por asesinar a David Cohen; por lo que fue vinculado a proceso por homicidio calificado.

Así, a quemarropa y a plena luz del día, asesinaron al abogado David Cohen en la Ciudad Judicial de la CDMX. Hay dos detenidos hasta el momento.



Vía @c4jimenez



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/NvpGF2Thco — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 21, 2025

Días más tarde fue detenido Donovan 'N', que fue identificado como el cómplice de Héctor 'N'; aunque está relacionado con el asesinato del abogado, se le impuso medida cautelar de prisión preventiva por cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.También en el video se puede apreciar que los escoltas de David Cohen Sacal no se encontraban cerca al momento, lo que no coincide con las primeras declaraciones que se dieron referentes a que estaba siendo acompañado por su cuerpo de seguridad.

¿Quién es David Cohen Sacal?

Cohen Sacal es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil y sus especialidades son:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

David Cohen Sacal ha sido abogado de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul, y también del actor Sebastián Rulli, en 2014. De momento, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no han dado más información sobre los hechos; se espera que pronto la Bertha María Alcalde Luján informe sobre avances.

uD83DuDEA8 Se revela el video de la huida del asesino del abogado David Cohen.



El sicario, que usó un casco azul para evitar ser identificado, esperó a su víctima frente al Tribunal de Justicia de la CDMX.



Mientras su cómplice fue detenido.



uD83DuDCF9 @rivapa_oficial pic.twitter.com/kn1DZbHE9w — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui