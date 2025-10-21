Hermosillo, Sonora.- La tardenoche de este lunes 20 de octubre de 2025, una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas después de ser arrolladas por un vehículo cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad en la colonia Villa Verde. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que comenzó una investigación para dar con el conductor.

La FGJES señaló que se trata del conductor de un vehículo Hyundai Sonata color negro que dejó lesionadas a una mujer de 26 años y su hija de 3 años de edad. Aunque se había dicho que el vehículo tenía reporte de robo, sin embargo, luego se dio a conocer que contaba con placas de afiliación, por lo que también se investigará a la asociación que otorgó dicha matrícula.

FGJES busca a conductor que derribó barda y atropelló a madre e hija en Hermosillo

Los hechos ocurrieron a las 19:30 horas del día de ayer en el bulevar Santa Inés, entre calles San Miguel y San Federico de la colonia Villa Verde, al norte de Hermosillo, cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad, saliendo de control e impactando contra la barda perimetral de un desarrollo habitacional, para después atropellar a las víctimas.

Después de impactarse con la barda y atropellar a la madre y su hija, el conductor huyó del sitio y dejó en abandono el vehículo y a las mujeres lesionadas, por lo que vecinos del sector tuvieron que dar aviso al número 911 para pedir auxilio a las autoridades. Por esto la FGJES inició con las labores de investigación para dar con el responsable y trabaja para la ubicación del sujeto.

Cabe señalar que el Departamento de Bomberos acudió al sitio y se encargó de realizar labores de prevención para evitar un posible incendio debido al derrame de combustible. El vehículo quedó con daños severos en su parte frontal y la barda afectada presentó un boquete de varios metros de diámetro.

Muere hombre de la tercera edad tras ser atropellado en Nogales

Un hombre de la tercera edad perdió la vida en un hospital situado en el municipio de Nogales, Sonora, en hechos registrados durante la tarde del domingo 19 de octubre de 2025. Los reportes preliminares indican que, luego de que ocurriera el fatal incidente, el conductor responsable se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui