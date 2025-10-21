Guanajuato: Cae cuarto policía municipal involucrado en desaparición de cinco personas

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó este martes sobre un avance en el caso de la desaparición forzada de cinco personas, ocurrida el pasado 7 de septiembre en la carretera Salvatierra - Cortázar, de Guanajuato. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la detención y vinculación a proceso de Daniel 'N', quien fue identificado como el cuarto agente de la Policía Municipal de Cortázar presuntamente implicado en los hechos.

Con esta acción, la cifra de personas procesadas por su probable participación en este delito asciende a cinco: cuatro elementos activos de la corporación de seguridad local y un civil. El juez a cargo del caso determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal formal en contra de Daniel 'N' por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva y se estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando evidencia. Según la carpeta de investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, el modus operandi consistió en la intercepción de las víctimas por parte de patrullas municipales.

Los agentes, actuando fuera de todo protocolo legal, habrían retenido a los civiles sin justificación hasta la llegada de un vehículo particular tripulado por hombres armados. En ese momento, los policías presuntamente entregaron a las personas a dicho grupo armado, que procedió a trasladarlas contra su voluntad a una zona cerril de la región. Las autoridades confirmaron que, como resultado de las labores de búsqueda e investigación, tres de las cinco víctimas ya han sido localizadas.

Los operativos para dar con el paradero de las dos personas restantes continúan activos. Los otros individuos que enfrentan un proceso penal por este caso fueron identificados como José María 'N', Hugo Rafael 'N', Arturo 'N' y el civil Juan Miguel 'N'. Ante estos acontecimientos, el alcalde de Cortázar, Marco Mauricio Estefanía Torres, se pronunció públicamente el pasado 23 de septiembre, asegurando que su administración no tolerará la impunidad.

La #FiscalíaGuanajuato informa sobre la captura y vinculación a proceso penal de DANIEL “N”, presunto responsable de la desaparición forzada de cinco personas en el municipio de Cortazar, ocurrida en la madrugada del 7 de septiembre de este año.



uD83DuDED1 Con esta acción, ya suman… pic.twitter.com/Tg76WkDqKq — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) October 21, 2025

En su declaración, condenó enérgicamente cualquier acto que vulnere los derechos humanos y la seguridad ciudadana, y agradeció la coordinación entre la Fiscalía estatal, el Gobierno del Estado y la Guardia Nacional para lograr la detención de los funcionarios implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui