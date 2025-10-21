Hermosillo: Desmantelan casino clandestino donde un hombre fue ejecutado en ataque armado

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las diligencias para esclarecer un hecho violento ocurrido en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el cateo de un inmueble, donde se aseguró diversos objetos utilizados para apuestas ilegales. La operación, ejecutada por la Célula de Investigación de Homicidios, tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia El Encanto.

Dicha acción se implementó para esclarecer un ataque armado registrado el pasado 16 de octubre en ese mismo sitio, el cual resultó en la muerte de un hombre y dejó a otro más lesionado. Durante la inspección del lugar, las autoridades ministeriales localizaron y aseguraron diversos indicios relacionados con la operación de un establecimiento de juego no autorizado. En total, se decomisaron 19 máquinas tragamonedas.

Así como 10 monitores y otros dispositivos electrónicos que presuntamente eran utilizados para dicha actividad ilegal. Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser integrado a la carpeta de investigación. Estos elementos serán analizados como parte de las pesquisas por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía de Sonora señaló que las investigaciones continúan su curso para identificar y procesar a los responsables del crimen. Asimismo, agregó que con estas acciones "reafirma su compromiso de combatir los crímenes de alto impacto y la operación de establecimientos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos".

Asesinan a hombre

La agresión ocurrida la tarde del pasado jueves 16 de octubre al norte de Hermosillo dejó como saldo un hombre muerto y otro más con lesiones por proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas sobre el bulevar Solidaridad, entre las calles Abelardo B. Sobarzo y Luz Valencia, en la colonia El Encanto. el incidente sucedió en la entrada de un local que funcionaba como casino clandestino.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el reporte, unidades de emergencia se movilizaron al sitio. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a dos individuos de sexo masculino, sin embargo, confirmaron el fallecimiento de uno de ellos, cuyo cuerpo quedó tendido junto a una motocicleta y portaba aún su casco. El segundo hombre sufrió una herida en una pierna, por lo cual fue hospitalizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora