Joven sobrevive a balacera al sur de Ciudad Obregón; se metió a casa ajena para salvarse

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante tarde noche de este martes 21 de octubre se registró una agresión armada en el fraccionamiento Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino lesionada. El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en las calles Emperadores y Versalles. De acuerdo con testigos, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por sujetos armados.

Sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. En un esfuerzo por protegerse, el hombre joven corrió y logró refugiarse en el interior de una vivienda ajena, lo que le permitió ponerse a salvo de sus agresores. El reporte de disparos generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad, tales como Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al afectado, quien presentaba por lo menos un impacto de bala en el cuerpo. Tras ser socorrido en el sitio, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agredido, de unos 19 años de edad; tampoco se conoce su estado de salud, aunque se dice que está fuera de peligro.

La escena del crimen fue acordonada para que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizara las diligencias correspondientes, recolectando varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación. Las autoridades implementaron un operativo en la zona para la búsqueda de los responsables, sin que hasta ahora se haya reportado la detención de alguna persona.

El lugar donde ocurrió el intento de homicidio

Cabe recordar que la mañana de ayer lunes 20 de octubre se tiñó de rojo, pues se registró un hecho violento que dejó como saldo un hombre sin vida en la colonia Campestre, de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:55 horas en la calle Pesqueira, entre Coahuila y Tabasco. El afectado fue identificado como Francisco, de 30 años, apodado como 'El Panchito', quien fue acribillado al interior de una vagoneta blanca.

Fuente: Tribuna del Yaqui