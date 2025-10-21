Le dieron 5 balazos: Sicarios asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Ciudad de México.- La noche de este lunes 20 de octubre de 2025, se confirmó que el presidente municipal de Pisaflores, estado de Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue asesinado en inmediaciones de la comunidad de La Estancia, ubicada cerca de la cabecera municipal. Según reportes de La Jornada Hidalgo, el funcionario recibió al menos cinco balazos por parte de dos presuntos sicarios, los cuales huyeron a bordo de una motocicleta.

Luego de que se reportara la balacera mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Pisaflores y de la Policía Estatal de Michoacán. También llegaron a la escena oficiales de la Guardia Nacional, quienes implementaron operativos en distintos puntos del municipio, incluyendo caminos rurales y comunidades vecinas, con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape y localizar a los responsables.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes y revisaron a la víctima; debido a que presentaba signos vitales, fue turnado a un nosocomio de la localidad. No obstante, momentos más tarde se confirmó el deceso del funcionario.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se trasladó a la zona para realizar las diligencias correspondientes y asegurar el área, con la finalidad de esclarecer el homicidio y recabar evidencias que permitan la identificación y detención de los agresores.

Condejan el homicidio

En tanto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenecía el alcalde, emitió un comunicado condenando el asesinato y solicitando justicia inmediata. El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM manifestó su preocupación por la violencia que afecta a las comunidades y subrayó la necesidad de investigaciones exhaustivas y transparentes. Mientras, el dirigente estatal en Hidalgo, Avelino Tovar Iglesias, respaldó la postura del partido, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que los responsables enfrenten la ley.

El último mensaje del alcalde

Horas antes del ataque, Bahena Solorzano difundió un video en redes sociales en el que actualizó sobre las afectaciones que sufrió Pisaflores por fuertes lluvias, reportando daños en 30 viviendas, 145 deslaves, caída de 300 árboles, postes eléctricos dañados y caminos inhabilitados en aproximadamente 90 por ciento de las 52 comunidades del municipio.

En su mensaje, el alcalde destacó la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para entregar despensas, maquinaria pesada y reparar servicios esenciales, asegurando que las vías de comunicación serían reabiertas en un máximo de dos días para garantizar acceso a las comunidades.

En el mismo video, Bahena Solorzano invitó a las familias de Pisaflores a participar en la celebración de Día de Muertos, que incluiría un zacahuil gigante de 10 metros, altares comunitarios y actividades culturales en la explanada municipal.

Las pesquisas por su homicidio continuarán.

