Le prenden fuego a hombre en situación de calle en Mexicali; tenía heridas en genitales y piernas

Mexicali, Baja California.- Durante la madrugada de este martes 21 de octubre de 2025, un hombre en situación de calle fue brutalmente agredido mientras dormía en un lote baldío ubicado muy cerca de Mundo Divertido, justo en la avenida López Mateos y calle Milton Castellanos, en Mexicali. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto le arrojó de manera sorpresiva un artefacto en llamas, provocándole quemaduras de segundo grado en las piernas y los genitales.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Manuel, de 49 años de edad, quien tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital General de Mexicali para recibir atención médica especializada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su estado de salud actual, aunque versiones preliminares indican que aproximadamente el 30 por ciento de su cuerpo presenta quemaduras.

En el sitio se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes fueron requeridos para encargarse de las indagatorias correspondientes. En cuanto al agresor, aún no se cuenta con más datos sobre su identidad o paradero, aunque se espera que la Fiscalía estatal logre capturarlo en los próximos días. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier información adicional que surja sobre este lamentable hecho.

Todavía no encuentran al responsable

En otro tema, el pasado lunes 20 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, se reportó el hallazgo de un hombre sin vida con evidentes signos de tortura a la altura del kilómetro 100 de la carretera Mexicali-San Felipe. Personal de la Guardia Nacional y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo tenía varios días de haber fallecido, y se encontraba al costado de la vialidad, lo que generó una intensa movilización policiaca en la zona.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui