Matan a subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán; su auto quedó volcado

Morelia, Michoacán.- Este martes 21 de octubre de 2025 se confirmó un ataque armado que privó de la vida a Víctor Daniel Velásquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, cuando se movilizaba sobre la carretera Morelia–Maravatío. Los reportes preliminares indican que el mando policial fue interceptado y atacado por sujetos armados a la altura del tramo entre San Isidro y San Luca, lo que provocó que su vehículo sufriera una volcadura.

De acuerdo con el informe oficial, el hoy occiso circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa, color rojo, que terminó volcado sobre uno de sus lados y parcialmente destruido por los impactos de bala. Tras alertados sobre la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos, así como paramédicos de Cruz Roja que confirmaron que Velásquez Castillo ya no contaba con signos vitales.

Asesinan a balazos al subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán



Viajaba en su auto particular cuando fue atacado a tiros. Perdió el control y quedó a un costado del camino.



Marco Morales con el reporte

Hemos incrementado las labores interinstitucionales en el municipio de Indaparapeo para garantizar el orden y dar certeza de seguridad a las y los pobladores, tras una agresión registrada hace unos minutos a un mando de la Policía local", expresó la SSP a través de un breve comunicado compartido en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán también confirmó que se ha abierto una carpeta de investigación por el homicidio de Víctor Daniel Velásquez Castillo, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque. Agentes de la Policía Estatal, así como personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hemos incrementado las labores interinstitucionales en el municipio de Indaparapeo para garantizar el orden y dar certeza de seguridad a las y los pobladores, tras una agresión registrada hace unos minutos a un mando de la Policía local.

Cabe mencionar que el homicidio del subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo ocurre un día después de la muerte de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien también fue ejecutado a balazos Derivado de la muerte del líder citricultor, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Rigoberto 'N', presunto responsable e identificado como integrante del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de

Fuente: Tribuna del Yaqui