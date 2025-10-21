Pánico en Los Mochis: Encuentran a abuelita colgada en un clóset y a su nieto apuñalado

Los Mochis, Sinaloa.- La noche de este lunes 20 de octubre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del fraccionamiento Villas de Cortés, en Los Mochis, luego de que se reportara un posible doble homicidio dentro de una vivienda ubicada sobre el bulevar Río Fuerte. Las víctimas son una adulta mayor y un joven, quien sería su nieto.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 20 de octubre, alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, cuando un familiar ingresó a la vivienda ubicada en la dirección señalada. Tras buscar, encontró a la mujer de 74 años colgada dentro de un clóset, atada con corbatas, mientras que su nieto, de 33 años, estaba tirado en otra habitación; este presentaba múltiples heridas producidas por un arma blanca.

Los Mochis: Investigan doble homicidio tras hallazgo de mujer y joven en vivienda. Foto: Facebook

El familiar, de inmediato, dio aviso a las autoridades, a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Los Mochis, de la Policía Estatal de Sinaloa y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de las víctimas, identificadas como Martha 'N', de 74 de edad; y Jesús 'N', de 33.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sinaloa y personal de la Policía Estatal procedieron a asegurar el perímetro y permitir el trabajo de los peritos, quienes recopilaron indicios, fotografías y evidencias para establecer la dinámica de los hechos. Toda esta información será ingresada a una nueva carpeta.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de los estudios necrológicos que permitan determinar la causa exacta de muerte.

Las autoridades señalaron que, aunque las investigaciones continúan, no se descarta la posibilidad de un doble homicidio. El caso mantiene activa la alerta en la comunidad local, mientras los investigadores buscan testimonios y posibles cámaras de seguridad en los alrededores del inmueble para identificar a los responsables. A la dechado de publicación de esa nota, no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui