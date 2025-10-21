Pasará 12 años en prisión: Joel asaltó con arma blanca a chofer de app en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El sistema de justicia penal en Sonora emitió una sentencia definitiva en el caso de Joel Antonio 'N', un joven de 23 años de edad que fue encontrado responsable del delito de robo con violencia en contra de un chofer de aplicación. Tras el proceso judicial, el tribunal le impuso una pena de 12 años y 6 meses de prisión ordinaria, como resultado de los hechos ocurridos el 14 de octubre de 2023, en Ciudad Obregón.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que, el Ministerio Público, presentó un sólido cúmulo de pruebas para sustentar la acusación durante el juicio oral. Todo sucedió en la colonia Cortinas, cuando el ahora sentenciado solicitó un servicio de transporte a través de una plataforma digital y abordó un vehículo Nissan March., que era conducido por la víctima, identificada José Luis 'N'.

Durante el trayecto, el individuo intimidó al conductor utilizando un arma blanca para sustraer dinero en efectivo y un teléfono celular. El éxito de la judicialización del caso se basó en una investigación realizada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Los agentes lograron, mediante diligencias y recopilación de información, identificar y localizar al responsable. Su detención se realizó poco después.

Durante el juicio, el tribunal evaluó cada una de las pruebas presentadas. Entre ellas se incluyeron los informes de los agentes de la AMIC que participaron en la investigación y aprehensión, las declaraciones de los involucrados, y diversos dictámenes periciales que validaron la secuencia de los hechos y la participación del acusado. Esta evidencia permitió que el tribunal llegara a un fallo condenatorio, declarando su culpabilidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la aplicación de la ley y el combate al robo con violencia, garantizando justicia para las víctimas y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

