Reportan desaparición de una joven en Ciudad Obregón; subió a un auto y perdió comunicación

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 21 de octubre de 2025, trascendió en redes sociales un reporte ciudadano sobre la desaparición de una Camila Gil Soto en Ciudad Obregón, Sonora. Familiares reportaron que fue vista por última vez subiendo a bordo de un vehículo Chevy, color blanco, pero no se compartieron sus características particulares que ayuden a su localización. Su madre ha pedido difundir su imagen y cualquier información que ayude a encontrarla lo antes posible.

La familia teme por su seguridad, pues desde el momento de su desaparición no han podido establecer contacto con ella. A través de redes sociales, sus seres queridos han compartido mensajes pidiendo ayuda a la ciudadanía para difundir la búsqueda y facilitar su pronto regreso a casa. El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C. compartió una ficha de localización para poder dar con el paradero de Camila.

Por favor, si alguien la ha visto, díganle que su mamá está muy preocupada", expresaron personas allegadas a la adolescente, aunque hay que aclarar que no se proporcionaron datos sobre la vestimenta que usaba al momento de ser vista por última vez.

Las autoridades locales ya fueron notificadas sobre el caso y exhortan a la población a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su localización. Cualquier denuncia se puede realizar a las líneas de emergencia del 9-1-1 o directamente con los familiares en caso de tener información que ayude a encontrarla. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se han pronunciado al respecto.

Localizan a músicos originarios de Ciudad Obregón

Hace apenas unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de cuatro músicos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre, esto luego de perder comunicación con sus respectivas familias. Los jóvenes originarios de Ciudad Obregón fueron identificados como Mario 'N', de 20 años de edad; Fernando 'N', de 27 años; Pablo Eduardo 'N', de 21 años, y Dan Misael 'N', de 23 años.

Localizados cuatro jóvenes a salvo reportados como desaparecidos



-No fueron víctimas de ningún delito, habían estado conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente, mientras transitaban por Navojoa, fueron detenidos por una falta administrativa



Navojoa, Sonora, 17 de… pic.twitter.com/li2qpTEa86 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui