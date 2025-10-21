Rescatan a cuatro mujeres, entre ellas una menor de edad; las torturaba al golpearlas con un bat

Hermosillo, Sonora.- Impresionantes hechos se registraron en Hermosillo, capital de Sonora, pues un sujeto fue detenido, ya que tenía privadas de su libertad a cuatro mujeres, una de ellas, menor de edad. Las féminas estaban siendo víctimas de tortura, según los primeros reportes que se tienen de este caso.

De acuerdo con la información compartida, el suceso tuvo lugar la madrugada de este martes 21 de octubre de 2025 a las 4:34 horas, registrándose una fuerte movilización policiaca en la colonia Eusebio Kino, en la calle Opodepe, entre Maza de Juárez y Leandro P. Gaxiola, al norte de Hermosillo, después de un reporte por privación ilegal de la libertad. Según el informe policiaco, en el lugar detuvieron a Francisco Javier 'N', de 45 años, quien retuvo a cuatro mujeres dentro de un domicilio mientras realizaba actos de tortura en su contra.

Francisco Javier 'N', de 45 años, quien retuvo a cuatro mujeres dentro de un domicilio mientras realizaba actos de tortura en su contra

La denuncia pudo realizarse, ya que una de las víctimas logró escapar y reportar lo sucedido al número de emergencias 911; en el interior del inmueble del presunto delincuente, se encontró un bat de beisbol con el que golpeó a las mujeres de 16 años, 19 años, 27 años y 30 años. Se sabe que el hombre ya fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público y el inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han dado más información de los hechos.

FGJES busca a conductor que derribó barda y atropelló a madre e hija en Hermosillo

En otros hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que comenzó una investigación para dar con el conductor que este lunes 20 de octubre de 2025 atropelló a una mujer y una menor de edad que resultaron lesionadas en la colonia Villa Verde. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que se trata del conductor de un vehículo Hyundai Sonata color negro que dejó lesionadas a una mujer de 26 años y su hija de 3 años de edad. Aunque se había dicho que el vehículo tenía reporte de robo, sin embargo, luego se dio a conocer que contaba con placas de afiliación, por lo que también se investigará a la asociación que otorgó dicha matrícula.

#Clima | Sonora: Advierten LLUVIAS AISLADAS para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá uD83CuDF27?uD83CuDF19https://t.co/c8xpsSrYLn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui