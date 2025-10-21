Seguirá preso: Vinculan a sujeto que secuestró a hombre e intentó cobrar rescate en Sonora

Cananea, Sonora.- Un hombre llamado Édgar Ernesto 'N', de 36 años de edad, fue arrestados y vinculado a proceso penal por su presunta participación en el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de un hombre. La decisión judicial se fundamenta con pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia inicial. Según la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 26 de enero de 2023 en Cananea, Sonora.

La víctima, de nombre Óscar 'N', fue interceptada por varios individuos al salir de su domicilio. Los agresores, entre los que presuntamente se encontraba el hoy detenido, utilizaron una aparente arma de fuego para amagarlo y obligarlo a subir a su propio vehículo. Una vez sometido, al afectado le fue cubierto el rostro mientras uno de los captores procedía a despojarlo de sus pertenencias, incluyendo su cartera, identificaciones.

Así como sus tarjetas bancarias con sus respectivos números de identificación personal (NIP), dinero en efectivo y su teléfono móvil. Dentro de la carpeta de investigación, se detalló que los secuestradores forzaron a Óscar 'N' a contactar a su esposa para exigir el pago de un rescate por 2 millones de pesos a cambio de su liberación. Sin embargo, la transacción no llegó a concretarse por motivos que no fueron revelados.

Ante el fracaso de la extorsión, los captores decidieron abandonar a la víctima a orillas de la carretera que conecta Cananea con el municipio de Ímuris, donde afortunadamente pudo solicitar auxilio. La indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se detuvo ahí. Un elemento para establecer la probable responsabilidad de Édgar Ernesto 'N' en los hechos fue el rastro financiero dejado tras el ilícito.

Las pesquisas corroboraron que el mismo día del secuestro, se realizaron diversas operaciones con las tarjetas bancarias de la víctima en la ciudad de Agua Prieta. Estas transacciones incluyeron retiros en efectivo por 5 mil pesos, la compra de neumáticos por un valor de 29 mil 880 pesos y la adquisición de joyería por un monto de 66 mil 250 pesos, sumando más de 100 mil pesos en gastos fraudulentos. Con la vinculación a proceso, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora