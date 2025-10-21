Sheinbaum reacciona al HOMICIDIO del líder limonero Bernardo Bravo; exige justicia

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 21 de octubre de 2025, la mandataria mexicana expresó su profunda consternación por el homicidio del líder agrícola y productor de limón Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano enfatizó que "tiene que haber justicia en este caso", y aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE) para esclarecer los hechos y localizar a todos los responsables de este violento homicidio, el cual ha conmocionado al sector agrícola.

#Nacional | La presidenta calificó el asesinato del líder agricultor Bernardo Bravo como lamentable y destacó que debe hacerse justicia; también señaló que el Gabinete de Seguridad apoya al Gobierno de Michoacán para identificar a los responsables ??uD83DuDD4A? pic.twitter.com/XY4tKdhCaZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Sheinbaum Pardo destacó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno federal y estatal, así como de la Fiscalía de Michoacán, para dar seguimiento al caso: "Es toda una discusión, no quisiera en este momento entrar a ese tema. Lo podemos platicar uno de los días del gabinete de seguridad, es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón".

En esta intervención, la presidenta subrayó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó una extensa exposición sobre la situación y reafirmó que el gobierno federal respalda todas las acciones de la Fiscalía y del estado para identificar a los responsables.

Capturan a presunto responsable del asesinato

En la previa, y como te informamos en TRIBUNA, la SSPC confirmó la detención de uno de los implicados en el asesinato. Omar García Harfuch, titular de la dependencia, compartió que se realizó un operativo en Michoacán, en coordinación con autoridades de la Fiscalía local, elementos de la Defensa Nacional, y representantes del gabinete de Seguridad. Durante esta acción, fue detenido Rigoberto 'N', señalado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en Apatzingán.

#Seguridad | Apatzingán: Detienen a presunto líder criminal por asesinato del limonero Bernardo Bravo uD83DuDEA8https://t.co/85N5OURgNi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

El funcionario Federal indicó que las investigaciones continúan hasta asegurar que todos los implicados sean detenidos y puestos a disposición de la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'