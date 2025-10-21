Tlaxcala: FGJE investiga el brutal asesinato de madre e hijo de 40 y 10 años hallados en zanja

Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.- Durante la madrugada de este martes 21 de octubre de 2025, se realizó el hallazgo de los cadáveres de madre e hijo en un camino de terracería del municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. De acuerdo con información extraoficial, fueron los mismos miembros de la comunidad quienes encontraron a las víctimas fatales sobre este camino.

Al percatarse de que se trataba de un posible crimen, los lugareños reportaron la situación al 911, por lo que de inmediato acudieron al lugar peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y elementos de la Policía de Investigación para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. A pesar de que las víctimas aún no han sido identificadas, se estima que rondan los 40 y 10 años, aproximadamente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó que ya se inició una investigación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, además de añadir que el Ministerio Público se encuentra comprometido a dar seguimiento puntual a esta noticia con el fin de localizar al o los responsables. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al tanto de cualquier actualización que surja.

Los responsables siguen libres

En cuanto a las características específicas de las víctimas, se informó que el menor vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera café con azul, mientras que su madre, de tez clara y complexión robusta, portaba blusa negra y pantalón de mezclilla. Cabe destacar que el niño presentaba lesiones contundentes en el rostro y una herida punzocortante en el cuello, mientras que la mujer mostraba marcas evidentes de violencia en rostro y manos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tlaxcala hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui