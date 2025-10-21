Venía de Naucalpan: Descubren cargamento de droga oculto en paquetería de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de las labores de inteligencia y coordinación entre instituciones, autoridades federales lograron el aseguramiento de un cargamento de droga en la ciudad de Hermosillo. La acción se realizó en el marco de un operativo de inspección implementado por la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora. El hallazgo tuvo lugar en las instalaciones de una empresa de paquetería ubicada en el Parque Industrial.

Durante una revisión a los envíos, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una pieza mecánica de grandes dimensiones que levantó sospechas; la carcasa de un motor industrial ensamblado sobre una base metálica. Tras una inspección de la estructura, los agentes descubrieron un compartimento oculto en su interior que albergaba 20 paquetes confeccionados de forma compacta.

Al analizar su contenido, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 20 kilos. Las primeras indagatorias señalan que el envío ilícito provenía de Naucalpan, Estado de México, y tenía como destino Hermosillo. Tanto el narcótico como la pieza utilizada para ocultarlo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los responsables de su producción y distribución.

El narcótico se ocultaba dentro de una estructura metálica

En otro caso reciente, como parte de las diligencias para esclarecer un hecho violento ocurrido en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el cateo de un inmueble, donde se aseguró diversos objetos utilizados para apuestas ilegales. La operación, ejecutada por la Célula de Investigación de Homicidios, tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia El Encanto.

Dicha acción se implementó para esclarecer un ataque armado registrado el pasado 16 de octubre en ese mismo sitio, el cual resultó en la muerte de un hombre y dejó a otro más lesionado. Durante la inspección del lugar, las autoridades ministeriales localizaron y aseguraron diversos indicios relacionados con la operación de un establecimiento de juego no autorizado. En total, se decomisaron 19 máquinas tragamonedas.

Fuente: Tribuna del Yaqui