(VIDEO) Detienen a regidora de Morena por generar disturbios ante clausura de negocio familiar

El Salto, Jalisco.- Una inspección implementada en el municipio de El Salto, Jalisco, terminó con la detención de cuatro personas, incluida la regidora de Juanacatlán, Nayeli Márquez Meza. Los hechos se registraron el lunes 20 de octubre de 2025, cuando los involucrados sostuvieron una riña contra personal de la Dirección de Inspección y Reglamentos y elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron a clausurar un establecimiento comercial.

Según información proporcionada por medios locales, los inspectores y policías municipales fueron agredidos por los propietarios y familiares del negocio, que presuntamente incumplía con las normas municipales. Trascendió que el incidente ocurrió en la colonia La Alcantarilla, cuando personal del Ayuntamiento de El Salto se presentó en una ferretería que supuestamente operaba sin licencia y sería propiedad de Márquez Meza.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Gobierno de El Salto detalló que, durante su intervención, los inspectores fueron increpados por la regidora, quien habría lanzado amenazas en contra de los servidores públicos y los oficiales al oponerse al cierre del local. Aparentemente, la militante de Morena advirtió a los trabajadores gubernamentales y a los agentes que ella tenía "influencias políticas" para evitar la clausura del lugar.

El problema escaló rápidamente y testigos oculares captaron en video el momento, que posteriormente comenzó a circular en las diferentes redes sociales y en él se puede observar a la regidora forcejeando con policías mientras su padre, aún sin identificar, les grita a los agentes. Por su parte, una hermana de la regidora se zafó al momento que le iban a colocar las esposas y golpeó a una policía, mientras que otra mujer alegó estar embarazada en medio del altercado.

El Ayuntamiento de El Salto se pronunció oficialmente y condenó las agresiones en contra de la autoridad, además recalcó que se tolerarán abusos de poder por parte de ningún funcionario público. Las cuatro personas involucradas fueron trasladadas a los separos municipales para su presentación ante el Ministerio Público competente, instancia que se encargará de definir la situación jurídica de todos los implicados.

La regidora de Juanacatlán, de El Salto, Nayeli Márquez Meza, fue detenida junto con su familia tras enfrentarse a inspectores y policías que clausuraban una ferretería sin licencia. La funcionaria habría alegado tener "influencias políticas" para evitar la clausura.

