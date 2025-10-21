VIDEO: Tania Félix, priista ligada al CJNG, es reaprehendida en Puebla; ahora la acusan de homicidio

Puebla, Puebla.- Este pasado lunes 20 de octubre de 2025 fue reaprehendida Tania Félix 'N', excandidata suplente del PRI a una diputación local, apenas unos minutos después de haber obtenido la libertad provisional. Cabe destacar que la mujer es investigada por autoridades federales por presuntamente formar parte de la organización criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La razón de su nueva captura es el delito de homicidio, lo que ha generado sospechas entre sus allegados sobre una posible fabricación de delitos y falta de legalidad en el procedimiento. De hecho, familiares de Félix Gómez grabaron el momento exacto en que la joven era liberada, y uno de ellos expresó en video: "En este momento viene saliendo Tania Félix Gómez Trejo, a quien le dictaron libertad por falta de pruebas del Ministerio Público. Sin embargo, tememos que la misma autoridad le esté fabricando otro delito para volverla a detener".

Posteriormente, los agentes le presentaron una copia de la orden de aprehensión, aunque la imputada y sus familiares comenzaron a cuestionar la validez del documento, pues aseguraron que carecía de firma y sello judicial. La exfuncionaria afirmó que desde el sábado había sido amenazada con ser detenida nuevamente, presuntamente mediante la intervención de un juez corrupto.

Se le acusa de estar vinculada al CJNG

"Desde el sábado me informaron que iban a volver a detenerme y que esta vez iban a girar una orden de aprehensión mediante un juez corrupto", puntualizó la exaspirante priista. A pesar de las múltiples protestas de las personas presentes, los agentes procedieron con la detención. De acuerdo con la ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones, su reaprehensión ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 a las 14:21 horas, frente al Centro de Justicia Penal de Puebla.

uD83DuDEA8 #EXTRA uD83DuDEA8 Liberan “por falta de pruebas” pero luego reaprehenden a Tania Félix Gómez Trejo, la ex candidata del #PRI a diputada plurinominal (suplente de @DelfinaPozosV) y ligada al prianista @eduardorivera01, detenida en mayo de 2024 acusada de posesión de armas de fuego y… pic.twitter.com/c7M9vOmsmE — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 21, 2025

Según información extraoficial, la primera detención de Tania Félix 'N' se registró en mayo de 2024, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en la colonia Tres Cruces, en Puebla. En aquella ocasión, fue detenida junto a otros seis sujetos, uno de ellos menor de edad. Además, los elementos policiacos aseguraron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo durante el operativo.

