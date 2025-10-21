Violencia en Culiacán: Sicarios interceptan y asesinan a balazos a trabajador de una gasolinera

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del lunes 20 de octubre de 2025 se reportó un ataque armado en un edificio abandonado en la colonia Vicente Guerrero, en el sector Miguel Hidalgo, ubicado al oriente de Culiacán. Los primeros reportes indican que un hombre, quien portaba uniforme de una conocida gasolinera, perdió la vida a causa de los disparos que recibió, por lo que se generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por Línea Directa, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Isaac Leonel 'N', de 55 años de edad aproximadamente. Trascendió que el fallecido era de complexión robusta y tez blanca, además vestía una playera tipo polo azul con el estampado del logo de una gasolinera, pantalón azul marino y tenis de bota negros. A través de un reporte al número de emergencias del 9-1-1, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho.

Los hechos se registraron en la calle Miguel Hidalgo entre avenida Revolución y Fray Andrés Tello alrededor de las 22:00 horas, cuando personas que circulaban por la zona se percataron de la presencia de un hombre sin vida en medio de la calle, junto a casquillos percutidos de arma de fuego", explicó el medio anteriormente mencionado sobre el violento caso.

Tras ser alertados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atendieron el reporte y acudieron al citado lugar, en donde confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora se encargó de las averiguaciones previas y el resto de diligencias correspondientes en la escena del crimen.

Una vez concluidas las diligencias en la zona, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta ser identificado y reclamado legalmente por sus familiares.

Un trabajador de una gasolinera, privado de la libertad previamente, fue localizado sin vida al oriente de Culiacán.



La víctima fue identificada como Isaac Leonel N, de entre 50 y 55 años, mediante su credencial de elector.



uD83DuDC49 https://t.co/YuWgt7prfQ pic.twitter.com/MtZ1yeMdJi — @MeganoticiasMx (@MeganoticiasMx) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui