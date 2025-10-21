Violencia en Monterrey: Joven muere tras ser baleado en la vía pública; no hay detenidos

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), en coordinación con personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en inmediaciones la colonia Real de Cumbres, al poniente de la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un ataque armado contra un joven que caminaba por la zona. Lamentablemente, la víctima perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 21 de octubre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, sobre el cruce de las calles Cedro y Cerezo, donde vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a una persona tendida en la vía pública.

Por estos hechos violentos no se han reportado personas detenidas. Foto: Facebook

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima, un joven de entre 20 y 25 años, ya no contaba con signos vitales. A la fecha de publicación de esta nota, esta no ha sido identificada oficialmente por las autoridades; solo se sabe que vestía pantalón de mezclilla negro, playera del mismo color y sandalias blancas.

Según versiones preliminares, el joven habría sido atacado por un sujeto que descendió de un vehículo y abrió fuego en su contra para después huir con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por policías municipales mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) inició las diligencias correspondientes. En el sitio también se presentaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios, entre ellos varios casquillos percutidos, así como la recolección de testimonios de vecinos que presenciaron parte del ataque.

#Seguridad | Apatzingán: Detienen a presunto líder criminal por asesinato del limonero Bernardo Bravo uD83DuDEA8https://t.co/85N5OURgNi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley, mientras las autoridades continúan con la investigación para dar con el responsable. Hasta el momento no se ha confirmado el móvil del crimen, aunque las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui