Arrestan a dos mujeres y tres hombres con droga en Ciudad Obregón; les hallaron 83 dosis

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante recorridos de prevención del delito implementados en el municipio de Cajeme, autoridades realizaron la detención de cinco individuos por su presunta implicación en delitos contra la salud. Las acciones se realizaron en dos puntos distintos de Ciudad Obregón, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer hecho tuvo lugar en el fraccionamiento Misión del Real, donde la colaboración ciudadana fue un factor clave. Las autoridades recibieron un reporte a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), alertando sobre la posible venta de narcóticos en la zona. En respuesta, unidades de la Policía Municipal se desplazaron al sitio indicado para verificar la información.

Al arribar, los agentes localizaron a una persona cuyas características físicas coincidían plenamente con las descritas en la denuncia. Por ello, procedieron a realizar una inspección al individuo, quien se identificó como Jorge Luis 'N', de 28 años de edad. Durante la revisión, se le encontraron entre sus pertenencias 13 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada, compatible en apariencia con el narcótico conocido como crystal. Ante la evidencia, fue detenido.

Posteriormente, en una acción distinta pero complementaria, elementos de la Marina que realizaban patrullajes de vigilancia en la colonia Cajeme, lograron la detención de cuatro personas más. A este grupo se le aseguró un total de 70 dosis de presuntos narcóticos, distribuidas en 20 envoltorios con un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, y otros 50 envoltorios con una sustancia granulada de color blanco, similar al crystal.

Los cinco detenidos, junto con las sustancias aseguradas, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ahí se procedió con la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH), documento esencial para la judicialización del caso. Finalmente, todos los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui