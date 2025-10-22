Arrestan a mujer 'tiradora' en el centro de Hermosillo; le hallaron 19 envoltorios de crystal

Hermosillo, Sonora.- Un operativo de seguridad implementado en Hermosillo, resultó en el arresto de una persona y el decomiso de sustancias ilícitas en un domicilio de la colonia Centro. El operativo se materializó después de que fue emitida una orden de cateo por parte de un juez, fundamentada en trabajos de inteligencia e investigación previa, según informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Al ejecutar la diligencia en el inmueble señalado, los agentes procedieron a detener a Brenda Marily 'N', de 32 años de edad, quien se encontraba en el lugar al momento de la movilización. Durante la inspección del domicilio, el personal operativo localizó un total de 19 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, conocida comúnmente como crystal.

Los indicios fueron recolectados por personal de servicios periciales para garantizar la integridad de la cadena de custodia, un paso fundamental para su posterior análisis químico y presentación como prueba en el proceso judicial. Tanto la mujer capturada como la sustancia asegurada fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Hermosillo.

Esta unidad especializada será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de la imputada y proceder conforme a derecho. El resultado del operativo fue producto de la colaboración coordinada entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Policía Municipal de Hermosillo y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Aseguran droga y detienen a mujer en cateo en el Centro de Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 22 de octubre de 2025.- Como resultado de labores conjuntas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Hermosillo y la Secretaría de la Defensa… pic.twitter.com/W0UUQGqJ0Y — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 22, 2025

La Fiscalía de Sonora señaló que estas acciones reafirman el compromiso de las instituciones de seguridad para combatir de manera frontal el narcomenudeo, una actividad delictiva que impacta directamente en la tranquilidad de las comunidades. Asimismo, destacaron que la sinergia entre los distintos niveles de Gobierno es clave para obtener resultados efectivos que fortalezcan la seguridad y el estado de derecho en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora