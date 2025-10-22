Ataque armado al norte de Hermosillo: Sujeto resulta herido con múltiples impactos de bala

Hermosillo, Sonora.- Un nuevo ataque armado se registró la noche de este miércoles 22 de octubre en el fraccionamiento Paseos del Pedregal, en el sector norte de Hermosillo, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino gravemente herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, frente a un centro de rehabilitación. Según los informes, la víctima fue atacada por sujetos que le dispararon desde un vehículo.

En medio de la balacera, el hombre logró refugiarse en el interior de una vivienda cercana para escapar de los agresores. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado. Tras una valoración inicial, confirmaron que presentaba al menos seis impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

El estado de salud de la víctima es reportado como grave y hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad . En respuesta al reporte, diversas corporaciones de seguridad se movilizaron al sitio. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) resguardaron el área e implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

Según testimonios, los autores huyeron a bordo de un vehículo sedán, presuntamente un Nissan Sentra. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente en la escena para el levantamiento de casquillos percutidos y otras evidencias que permitan integrar la carpeta de investigación. Al cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este suceso.

El lugar exacto donde sucedió el ataque con armad de fuego

En otro hecho reciente, la noche de ayer martes 21 de octubre, elementos de diferentes corporaciones de seguridad desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones de la colonia La Cholla, ubicada al norponiente de Hermosillo, tras el reporte de una agresión armada en el sitio. Este hecho violento dejó como saldo, por desgracia, una mujer sin vida y otra lesionada que tuvo que ser hospitalizada.

Fuente: Tribuna del Yaqui