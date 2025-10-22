Atropellan a una jovencita en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón; terminó en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito, tipo atropellamiento, en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora, cuando una joven fue embestida por un automovilista al momento de cruzar la calle. Agentes policíacos, así como personal de los servicios médicos, se movilizaron al lugar de los hechos para atender a la víctima y realizar las averiguaciones correspondientes del caso.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance vial ocurrió en el concurrido cruce de la calle Paseo Miravalle y la avenida Jacinto López, conocida popularmente como calle 300, en la colonia Miravalle. Hasta el momento se desconoce la identidad de la afectada, quien sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo tras ser arrollada por el tripulante de un sedán Hyundai, color gris y que presuntamente era conducido por una mujer.

Trascendió que el vehículo en cuestión se desplazaba de sur a norte cuando se produjo el incidente, además se presume que impactó por alcance una vagoneta Hyundai Santa Fe que se movilizaba en la misma dirección. Personal del Departamento de Tránsito Municipal se encargó de desahogar el tráfico vehicular en la transitada zona, además de cumplir con las indagatorias correspondientes para realizar el Informe Policial Homologado (IPH).

Finalmente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron los primeros auxilios a la joven lesionada, a quien posteriormente trasladaron a bordo de una ambulancia hacia un centro médico de la localidad. A pesar de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para evitar tragedias, los accidentes de este tipo cada vez son más recurrentes en la región.

Choque al norte de Ciudad Obregón

Entre caso similar registrado la tarde del martes 21 de octubre, un aparatoso choque tuvo lugar en la intersección de la calle California y boulevard Bordo Nuevo, al norte de Ciudad Obregón, en donde se vieron involucrados una camioneta Grand Vitara, color blanco, y un vehículo Aveo del mismo color. A pesar de la intensidad de la colisión, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales en las unidades implicadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui