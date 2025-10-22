Capturan a presunto sicario armado tras fuerte persecución vial al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte operativo entre diversas corporaciones de seguridad se desplegó en la zona sur de Ciudad Obregón la tarde de este miércoles 22 de octubre, culminando con la detención de una persona y el aseguramiento de un arma de fuego. El suceso, en el que tuvo lugar una persecución vehicular y varias detonaciones, no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas, de acuerdo con los primeros informes.

Los hechos iniciaron alrededor de las 13:30 horas, cuando se recibió un reporte sobre un ataque armado en la colonia Cortinas. Esto provocó una inmediata movilización de unidades de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Cajeme, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia. Tras localizar al presunto responsable, se inició una persecución que se extendió por varias calles del sector.

Durante el seguimiento, se registraron varios disparos de arma de fuego. La persecución concluyó en la calle Chapultepec, entre Coahuila y Tabasco, donde las fuerzas del orden lograron interceptar y arrestar a un hombre. En el lugar de la detención, al individuo se le encontró un arma de fuego, la cual fue asegurada como parte de la evidencia. Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni han proporcionado detalles sobre el vehículo en el que se transportaba.

El presunto sicario fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para ser puesto a disposición de la autoridad competente. Mientras tanto, la zona fue asegurada para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes comenzaron las indagatorias correspondientes. Como parte de las diligencias, los agentes inspeccionaron el área, subiendo incluso a los techos de las viviendas aledañas en busca de indicios.

En el lugar estuvo presente un fuerte operativo de seguridad

Hay que mencionar que, tras ser atacado a balazos la tarde noche de ayer martes 21 de octubre en el fraccionamiento Nueva Galicia, de Ciudad Obregón, un hombre llamado Luis Enrique R. F., de 33 años de edad, perdió la vida en el Hospital IMSS Bienestar. De acuerdo con el reporte, el deceso del hombre se registró a las 4:35 horas de este miércoles 22 de octubre, cuando recibía atención médica luego de varias horas de haber ingresado al nosocomio.

Fuente: Tribuna del Yaqui