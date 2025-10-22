Chofer del 'camionazo' en tramo Guaymas-Hermosillo es capturado en Sinaloa tras intensa búsqueda

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 22 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención del presunto responsable del trágico accidente ocurrido en la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo, que dejó un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas. El detenido, identificado como Joel, de 51 años, se encontraba oculto en la ciudad de Guamúchil, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la captura fue realizada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ya que el sujeto era buscado por las autoridades del Estado de Sonora por el delito de abandono de personas. Por ello, Joel será trasladado al lugar donde ocurrieron los hechos y quedará a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial.

Es importante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúa prófugo el acompañante del conductor, de cuyo paradero se desconoce por completo. En nuestro medio estaremos atentos a cualquier avance en el caso. Por su parte, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías, declaró que los delitos que se les imputarían son homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de personas.

Como informamos en TRIBUNA, el accidente se suscitó el viernes 17 de octubre, cuando una unidad que había salido de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, se volcó sobre la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo. Según la información oficial, los conductores abandonaron la escena sin brindar ayuda a los afectados, que incluían desde mujeres hasta niños.

Una de las hipótesis más fuertes es que el chofer se quedó dormido al volante, lo que provocó que el camión se saliera de la carretera, ya que no se encontraron indicios de frenado ni derrape. Precisamente, durante un encuentro con medios locales, Gradías Enríquez mencionó que era muy probable que la pena a la que serían acreedores Joel y el otro implicado solo por los fallecidos sea de 28 años, a lo que se sumaría la sanción correspondiente por los lesionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui