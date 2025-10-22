Ciudad Obregón: Cae presunto responsable de incendiar camioneta en cochera de vivienda

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado como Raúl Arnoldo 'N' fue arrestado y vinculado a proceso por un juez de control, quien determinó que existen elementos suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de daños por incendio cometidos en Ciudad Obregón. La detención del acusado fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo presentaron ante la autoridad judicial.

Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 17 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 3:50 horas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Raúl Arnoldo 'N', presuntamente en compañía de un cómplice, se trasladó hasta una vivienda ubicada en la colonia Las Misiones, sección El Prado. En el sitio, habrían incendiado un automóvil Toyota RAV4, modelo 2007, de color gris.

Dicha unidad se encontraba estacionada en la cochera del domicilio, propiedad de Waldo Yair 'N'. Tras cometer el acto, los responsables se dieron a la fuga a bordo de una camioneta tipo Caravan de color blanco. El esclarecimiento del caso fue posible gracias a un trabajo de investigación que incluyó la recopilación de evidencia que permitió a los agentes ministeriales establecer la probable participación de Raúl Arnoldo 'N' y solicitar una orden de captura.

Con la vinculación a proceso, se abre la fase de investigación complementaria, durante la cual el Ministerio Público continuará reuniendo datos para fortalecer el caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó con esta acción "reafirma su compromiso con la investigación científica de los delitos, la reparación del daño y la aplicación de la ley, fortaleciendo la seguridad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia".

