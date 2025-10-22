Código Rojo: Ataque armado en Hermosillo deja una mujer muerta y otra herida

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes 21 de octubre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia La Cholla, ubicada al norponiente de Hermosillo, tras el reporte de una agresión armada. Este hecho violento dejó como saldo, por desgracia, una mujer sin vida y otra lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, cerca de las 21:00 horas, tiempo local cuando vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y dieron aviso inmediato a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. Minutos más tarde, agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Policía Investigadora arribaron al sitio.

Las autoridades confirmaron el ataque contra dos mujeres, las cuales se encontraban al exterior de una vivienda particular. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes en el lugar para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales. La segunda fue trasladada a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta como reservado.

La escena fue acordonada por elementos de seguridad pública para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de testimonios de los vecinos. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) también se presentó en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el móvil de la agresión ni se reportan personas detenidas, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en sectores cercanos, apoyado por unidades terrestres y sobrevuelo de drones de vigilancia. De forma preliminar, se presume que los agresores viajaban a bordo de un vehículo que huyó con dirección al norte de la ciudad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) está a cargo de las pesquisas.

