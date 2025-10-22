Desaparecido en Sonora: Félix Ernesto tiene sólo 15 años y su familia lo busca sin descanso

Nogales, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a Félix Ernesto Flores Valle, un joven de 15 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 18 de octubre de 2025 en el municipio de Nogales. Su desaparición ha generado preocupación entre familiares, amigos y vecinos, quienes se han unido en redes sociales para compartir su fotografía y pedir apoyo de la ciudadanía para su pronta localización.

De acuerdo con el reporte oficial difundido el martes 21 de octubre, Félix Ernesto es de complexión delgada, tiene el cabello castaño claro, liso y de largo medio, así como ojos cafés medianos. Como seña particular, se indicó que presenta una cicatriz en la pierna izquierda de aproximadamente cuatro centímetros. Las autoridades han pedido a la población sonorense mantenerse atenta ante cualquier posible avistamiento del joven.

Finalmente, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora solicita que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea comunicada al número 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Toda la información proporcionada será confidencial y de gran valor para avanzar en las labores de búsqueda. Cabe mencionar que este caso se une a otras desapariciones reportadas en la desaparición.

Los familiares y autoridades de Sonora mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo y piden no dejar de compartir su ficha en redes sociales. Cada publicación, señalan, podría marcar la diferencia para que Félix Ernesto regrese pronto a casa.

Localizan a músicos originarios de Ciudad Obregón

En otro caso registrado la semana pasada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización con vida de cuatro músicos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre, esto luego de perder comunicación con sus respectivas familias. Los jóvenes originarios de Ciudad Obregón fueron identificados como Mario 'N', de 20 años de edad; Fernando 'N', de 27 años; Pablo Eduardo 'N', de 21 años, y Dan Misael 'N', de 23 años.

Localizados cuatro jóvenes a salvo reportados como desaparecidos



-No fueron víctimas de ningún delito, habían estado conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente, mientras transitaban por Navojoa, fueron detenidos por una falta administrativa



Navojoa, Sonora, 17 de… pic.twitter.com/li2qpTEa86 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora