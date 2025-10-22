Destruyó casa de su padre con hacha y lo amenazó de muerte; terminó en cárcel de Sonora

Santa Ana, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que un hombre llamado Jesús Manuel 'N', fue arrestado y vinculado a proceso, ya que enfrenta un procedimiento judicial por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. La decisión fue dictada por un juez de control tras una audiencia inicial en la que se valoraron los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre en un domicilio de la colonia Infonavit 2, de Ciudad Obregón. De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado presuntamente causó daños a la propiedad, alterando el orden del inmueble y afectando puertas y mobiliario mediante el uso de herramientas como un hacha y un machete. Además de los daños, el individuo habría proferido agresiones verbales y amenazas en contra el dueño de la casa.

Se trata de su propio padre, de nombre José Guadalupe 'N'. Estos actos dieron origen a la denuncia y a las posteriores diligencias de la Fiscalía estatal. Durante la audiencia de control, el juez determinó que la detención del sujeto se realizó conforme a derecho, por lo cual el Ministerio Público formuló la imputación. Tras analizar los datos, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para establecer la presunta participación del imputado en los hechos.

Por lo anterior, el juez vinculó a proceso a Jesús Manuel 'N' y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerá detenido mientras se desarrolla la investigación complementaria. La FGJES indicó que con esta acción "reitera su compromiso con la protección de las personas y con la aplicación estricta de la ley; trabaja con prontitud y rigor técnico para garantizar la seguridad de las víctimas y el debido proceso".

