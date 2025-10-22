Detenido en frontera de Sonora: Edward llevaba casi 100 kilos de crystal en su camioneta

Sonoyta, Sonora.- Un ciudadano de nacionalidad estadounidense, identificado como Edward R., fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta participación en delitos contra la salud en Sonora. La acusación se centra en el intento de contrabandear a Estados Unidos un cargamento de clorhidrato de metanfetamina. Los hechos en cuestión ocurrieron en la aduana fronteriza de Sonoyta con Lukeville, Arizona.

Según el informe, el sujeto conducía una camioneta con placas de circulación del Estado de California, con la intención de cruzar hacia su país de origen. Durante la inspección protocolaria del vehículo, las autoridades mexicanas detectaron irregularidades que llevaron a una revisión a fondo de la unidad. En el interior, se descubrieron 12 bolsas de plástico que contenían un total de 90.980 kilos de la mencionada sustancia ilícita.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la acción que culminó con el aseguramiento del narcótico y la captura del sospechoso. Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación presentó las evidencias recabadas ante un juez de Distrito en Hermosillo.

Con base en la evidencia expuesta, la autoridad judicial determinó que existían los méritos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de Edward R. El juez dictó prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, de Hermosillo, mientras avanza el caso. Asimismo, se estableció un plazo de 2 meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, informó en días pasados sobre una sentencia de 8 años de prisión que fue dictada en contra de un individuo, identificado como Luis C., tras ser encontrado responsable de delitos contra la salud. La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado por el transporte de un cargamento de fentanilo y cocaína.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR