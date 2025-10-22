Detenido José Manuel por agredir y amenazar con un cuchillo a su propia madre en Torreón

Torreón, Coahuila.- En hechos registrados durante la mañana de este miércoles 22 de octubre de 2025, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, Coahuila, efectuaron la detención de un joven identificado como José Manuel 'N', de 19 años de edad, por su presunta participación en un caso de violencia familiar ocurrido en el ejido Los Arenales. El sujeto es acusado de agredir y amenazar con un arma blanca a su propia madre.

De acuerdo con el informe oficial presentado por la corporación policíaca, el caso se suscitó alrededor de las horas de este miércoles, cuando las líneas de emergencias del 9-1-1 recibió el reporte sobre un hecho violento en un domicilio ubicado en las calles Flor del Desierto y La Loma, en el mencionado ejido. Tras ser alertados, oficiales de la Policía Municipal de Torreón se movilizaron hacia la ubicación para realizar las indagatorias correspondientes.

El detenido fue identificado como José Manuel 'N', de 19 años de edad.

Los uniformados se entrevistaron con la víctima identificada como Nuria Elizabeth 'N', quien solicitó la detención de su hijo que momentos antes la agredió verbalmente y físicamente y la amenazó con un cuchillo. Según el testimonio, la fémina mencionó que, al regresar a su vivienda luego de un día de trabajo, su hijo comenzó a discutir con ella y la insultó en reiteradas ocasiones. Ante la situación, la mujer se refugió en una habitación y pidió ayuda al 9-1-1.

Posteriormente, el detenido irrumpió en el cuarto portando un arma blanca, sujetó a su progenitora del cuello y amagó con atacar con el objeto punzocortante. Una vez en el lugar de los hechos, los oficiales escucharon los gritos de auxilio por parte de la víctima, por lo que ingresaron a la residencia que en ese instante tenía la puerta principal abierta. Dentro de la propiedad, los policías municipales vieron al joven sujetando a la señora.

Fue en ese momento cuando las fuerzas del orden intentaron dialogar con él; sin embargo, mostró una actitud agresiva y se negó a soltar el arma blanca, por lo que hicieron uso de la fuerza para desarmarlo y asegurar el cuchillo. Los agentes lograron someter al infractor y lo arrestaron para finalmente ponerlo a disposición del Ministerio Público competente, instancia que determinará su situación legal por el delito de violencia familiar y lo que resulte.

Fuente: Tribuna del Yaqui