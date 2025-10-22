Detienen a cuatro jóvenes durante OPERATIVO en Ciudad Obregón: Esto es lo que se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme, municipio ubicado al sur del estado de Sonora, es una de las regiones más peligrosas no solo de la entidad, sino de todo México, por lo que las autoridades locales y federales siguen impulsado estrategias de seguridad para detener al crimen. En este sentido, este martes 21 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cuatro jóvenes (dos hombres y dos mujeres), durante un operativo realizado en la colonia Benito Juárez.

Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado los motivos específicos del arresto ni los cargos que podrían enfrentar los implicados. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este martes sobre las calles Revolución y Elías Calles, cuando personal de la Marina realizaba recorridos de prevención y vigilancia en la zona.

Durante las labores de supervisión, los elementos le marcaron el alto a un vehículo Nissan March color verde oscuro, en el que viajaban los cuatro jóvenes. Tras detener la marcha de la unidad, los marinos ordenaron a los ocupantes descender del automóvil para realizar una revisión preventiva. Aunque las causas exactas de la detención no han sido aclaradas por la autoridad, se presume que formó parte de las acciones de seguridad y patrullaje que se mantienen activas en el municipio.

Minutos después de la intervención, unidades de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas (UMAV) arribaron al lugar para brindar apoyo en el procedimiento. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al Edificio de Seguridad Pública Municipal, ubicado sobre la calle 300, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta la mañana de este miércoles 22 de octubre, ni la Secretaría de Marina ni el Gobierno Municipal han emitido un comunicado oficial que detalle los motivos del arresto o el estatus legal de los jóvenes. Tampoco se ha confirmado si en el operativo se aseguraron objetos ilícitos, armas o sustancias prohibidas. Se espera que a lo largo de la jornada las autoridades compartan más detalles sobre estas acciones.

