Detienen a dos hombres en Nogales; aseguran narcóticos y desmantelan punto de vigilancia

Nogales, Sonora.- Elementos de la División de Operaciones Fronteriza, adscritos a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), efectuaron la detención de dos hombres por posesión de narcóticos y equipo de comunicación, aparentemente utilizado para labores de vigilancia. Las acciones se efectuaron durante patrullajes de seguridad en el municipio de Nogales, Sonora, por lo que los sujetos aprehendidos, así como los indicios decomisados, fueron puestos a disposición de las instancias competentes.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, los hechos se registraron en la colonia Héroes de Nogales, en donde se capturaron a los sospechosos identificados como José 'N' y Aldo 'N', de 29 y 37 años de edad, respectivamente. Como resultado de la estrategia de seguridad en la ciudad fronteriza, los agentes también aseguraron dos radios de comunicación, dinero en efectivo y 31 envoltorios con narcóticos que estaban en un puesto de vigilancia.

Los dos individuos fueron sorprendidos por el operativo de la Policía Estatal, corporación policíaca que realizaba acciones de prevención y combate al delito en el mencionado municipio. Debido a las sustancias que se encontraron y el equipo de vigilancia, los oficiales les informaron a los presuntos delincuentes sobre los derechos, para posteriormente presentarlos ante el Ministerio Público correspondiente para definir su situación legal.

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuó las acciones en la colonia Héroes de Nogales.

Cabe aclarar que las autoridades informaron que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según datos proporcionados por medios locales, en los últimos cinco días, personal de las fuerzas del orden han logrado destruir siete puntos de vigilancia construidos con piedras y telas, ubicados cerca de la franja fronteriza, en Nogales. Finalmente se exhortó a la población a reportar cualquier tipo de delito a la línea de denuncia anónima al número de emergencias del 089.

Fuente: Tribuna del Yaqui