Doble ejecución en Culiacán: A balazos privan de la vida a empleados de un taller mecánico

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 se registró un ataque armado al interior de un taller mecánico del fraccionamiento Terranova, ubicado al poniente de Culiacán, dejando como saldo a dos hombres asesinados a balazos. Los primeros reportes indican que los victimarios arribaron al sitio y atacaron a los empleados en cuestión, para posteriormente escapar con rumbo desconocido hasta el momento.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron en un inmueble situado sobre la avenida J. García Icalzbaceta, entre Torre de la Paz y Torre de Londres, en el mencionado sector. De forma preliminar los hoy occisos fueron identificados como Sergio Zaid 'N' y Brayan 'N', de 25 y 21 años de edad, respectivamente, quienes se desempeñaban como mecánicos.

Las víctimas fueron identificadas como Brian Abel ‘N’ 21 y Sergio ‘N’ de 35 años, ambos de oficio mecánicos, donde se apreciaba que uno de ellos quedó a unos centímetros de la entrada del taller, quien vestía un pantalón de mezclilla y playera negra. Mientras que el otro masculino quedó al interior de un vehículo", explicó el medio anteriormente citado.

Aproximadamente a las 15:00 horas de este miércoles, vecinos de la zona se comunicaron a las líneas de emergencia del 9-1-1 y reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Marina (Semar) se dirigieron al sitio. A su llegada, los agentes confirmaron el doble homicidio, por lo que delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo para recabar la evidencia en la escena del crimen, mientras que agentes investigadores de la FGE también realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizarán la necropsia de ley y serán resguardo por el Ministerio Público hasta que sean reclamados por sus respectivas familias.

