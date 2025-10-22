Ensenada: Evacúan Poder Judicial Federal tras fuga de gas, dos personas requirieron atención médica

Ensenada, Baja California.- Este miércoles 22 de octubre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, se registró una fuga de gas refrigerante en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Libramiento Sur #1800, ex ejido Chapultepec, en Ensenada, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, el incidente ocurrió mientras una empresa especializada en mantenimiento de sistemas de refrigeración realizaba pruebas en las líneas del edificio.

Aparentemente, sin que nadie lo advirtiera, de pronto la válvula de alivio del sistema se activó, lo que provocó la liberación del gas refrigerante. Al lugar acudieron diversas autoridades locales, así como Bomberos de Ensenada, quienes revisaron la zona con un detector de gases y no encontraron ningún riesgo, por lo que únicamente fue necesario ventilar el área para solucionarlo.

Debido al peligro, durante las labores de revisión se evacuó a 62 personas, y dos resultaron intoxicadas, siendo atendidas por paramédicos, quienes determinaron que lo mejor sería trasladarlas a un hospital. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud de los afectados, aunque nuestro medio de comunicación estará al pendiente de cualquier actualización.

Cabe destacar que en un inicio se difundió que el incidente habría sido una explosión producida por un tanque estacionario, pero posteriormente esta información fue descartada. Según MedlinePlus del Instituto Nacional de la Salud (NIH) de Estados Unidos, algunas recomendaciones en caso de exposición a un químico de este tipo incluyen buscar atención médica de emergencia de inmediato y mover a la persona a un lugar con aire fresco, asegurándose siempre de no exponerse uno mismo al riesgo.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

