Mazatlán, Sinaloa.- La noche del pasado martes 21 de octubre de 2025, un automóvil terminó estrellándose contra la base de una luminaria y, posteriormente, quedó completamente destruido tras incendiarse. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco Madero Herrera, junto a la entrada del basurón municipal, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Al lugar acudieron de inmediato elementos y paramédicos de Bomberos Veteranos El Castillo, personal de Protección Civil Municipal, policías municipales y un agente de tránsito, ya que en el interior del vehículo Chevrolet Cruze rojo se encontraban personas en grave peligro. En lo que respecta a los tragahumos, al arribar constataron que los ocupantes habían logrado salir antes de que las llamas los alcanzaran.

Por su parte, el agente de tránsito se encargó de realizar el peritaje correspondiente y posteriormente solicitó una grúa, la cual retiró el automóvil, que fue declarado pérdida total. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se presume que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad y el descuido del conductor, identificado como Jefte Ch, de 52 años, quien no solo se subió a la banqueta, sino que impactó de lleno contra la base de concreto de la luminaria.

Los pasajeros resultaron

ilesos

En otro hecho, la mañana de ayer un vehículo terminó volcado sobre la avenida Rafael Buelna, para luego impactarse contra dos árboles; el golpe fue tan fuerte que derribó uno de ellos. Según los reportes preliminares, el conductor habría intentado esquivar un registro desnivelado, aunque la maniobra no resultó como esperaba. No se reportan lesionados de gravedad, pero sí cuantiosos daños materiales.

#Mundo | Rusia b0mb4rd3a una guardería en Járkov con niños dentro, según informaron autoridades ucranianas uD83DuDCA5



uD83DuDCF8: Volodímir Zelenski Telegram Channel pic.twitter.com/W72KZkm44W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui