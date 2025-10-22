Falsa venta de cigarro electrónico termina en intento de secuestro en Hermosillo; hay un detenido

Hermosillo, Sonora.- Este pasado martes 21 de octubre de 2025, alrededor de las 16:39 horas, justo en el bulevar Río Sonora y calle Olivares, en la colonia Jardines de Mónaco, un joven de 25 años de edad se llevó un tremendo susto al ser víctima de un intento de secuestro tras reunirse con un supuesto vendedor de una plataforma digital, a quien presuntamente le pretendía comprar un cigarro electrónico.

De acuerdo con medios locales, la víctima relató que el hombre llegó al punto de encuentro acompañado de otros dos sujetos, quienes comenzaron a golpearlo para después intentar subirlo por la fuerza a un sedán blanco. Afortunadamente, en la zona había personas que acudieron en su ayuda y lograron detener al agresor, aunque sus cómplices sí consiguieron escapar. El autor intelectual se encuentra detenido y bajo resguardo del Ministerio Público.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el detenido fue identificado como Álvaro, de 39 años de edad, y se espera que reciba una sanción. Cabe destacar que las autoridades locales continúan con la búsqueda de los otros delincuentes. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación estaremos siempre atentos a cualquier nuevo detalle que surja en los próximos días.

Uno de los delincuentes fue detenido

De hecho, la noche de ayer, alrededor de las 20:53 horas, una mujer de 70 años perdió la vida tras recibir un disparo mientras se encontraba afuera de su domicilio ubicado en la calle Vergel #145, esquina con Risco, en la colonia La Cholla. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Cruz Roja, quienes corroboraron que la señora de la tercera edad ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaban el levantamiento de evidencias e iniciaban las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que, en caso de ser víctima o testigo de un delito, puede realizar denuncias de forma anónima a través de la línea 089 o comunicarse al número de emergencias 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui