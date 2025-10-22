García Harfuch confirma GOLPE al crimen en Culiacán: Operativo termina con un abatido y 6 detenidos

Culiacán, Sinaloa.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó un nuevo golpe al crimen. Este miércoles 22 de octubre de 2025 el funcionario informó que un operativo coordinado por fuerzas federales en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, culminó con el abatimiento de un presunto delincuente y la detención de seis más.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos forman parte de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privaciones ilegales de la libertad y agresiones armadas en la región. García Harfuch, detalló que entre los involucrados se encontraba el líder del grupo delictivo, identificado como Luis Ezequiel 'N', alias 'El Morral', quien perdió la vida durante la intervención.

En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego.

Entre los detenidos… pic.twitter.com/vtieC1UD7m — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 22, 2025

También fueron detenidos José Manuel 'N', conocido como Mono Canelo, y Juan Carlos 'N', alias 'Chango', considerados generadores de violencia y responsables de diversas operaciones criminales en Culiacán. Según el comunicado oficial emitido el este 22 de septiembre de 2025, los hechos ocurrieron tras labores de inteligencia e investigación que detectaron la presencia de personas armadas en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza.

Ante la alerta, las fuerzas de seguridad implementaron un despliegue táctico para asegurar el área y verificar la situación. Al llegar al sitio, los elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al verse en riesgo, repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos. Como resultado, seis personas fueron detenidas y una más perdió la vida en el enfrentamiento.

Las autoridades informaron a la Fiscalía correspondiente, que ya realiza los trabajos periciales para integrar la carpeta de investigación. Durante la acción, los agentes aseguraron un importante arsenal que incluye cinco armas largas, una subametralladora, dos armas cortas, doce cargadores y 150 cartuchos útiles de distintos calibres, además de tres vehículos que presuntamente eran utilizados por los integrantes de la organización criminal para sus operaciones.

Fuerzas federales abaten a líder criminal y capturan a seis integrantes de su célula en Culiacán. Foto: Twitter

Golpe al crimen en Culiacán: Dos ya habían sido detenidos

Las investigaciones revelaron que José Manuel 'N' ya había sido detenido el 19 de julio de 2025, también en Culiacán, y era considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona. Por su parte, Juan Carlos 'N' fue capturado previamente el 25 de diciembre de 2024, en la colonia Las Quintas, señalado como encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento para los grupos operativos de la misma célula.

En su mensaje, García Harfuch destacó que ambos sujetos habían retomado sus actividades delictivas tras recuperar su libertad, pero con el reciente operativo "se terminaron sus operaciones criminales". Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui