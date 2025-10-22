Intensifican búsqueda de Sergio en Ciudad Obregón; desapareció hace más de una semana

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares y amigos de Sergio Hernández Zayaz viven momentos de profunda angustia tras reportarse su desaparición en Ciudad Obregón, Sonora. La incertidumbre y la falta de noticias sobre su paradero han generado una enorme preocupación entre sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Este miércoles 22 de octubre de 2025 se reportó su caso en redes sociales, en donde la comunidad se ha unido para ayudar a difundir su búsqueda.

De acuerdo con la información que comenzó a circular y que fue replicada por medios locales, Sergio fue visto por última vez el pasado lunes 13 de octubre en calles de la colonia Nuevo Cajeme, al norte de la localidad. Desde ese momento, la familia perdió comunicación con él, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo, pues cada reporte o pista podría ser clave para dar con su ubicación.

En redes sociales, usuarios se han unido para mostrar su solidaridad y han compartido la publicación. Asimismo, los familiares exhortan a la comunidad para que, en caso de tener cualquier información relevante, se comuniquen a las líneas de emergencias del 9-1-1 o, bien, acudir ante las autoridades locales para realizar su reporte. No se compartieron las señas particulares ni datos de Sergio y tampoco se especificó la ropa que utilizaba al momento de desaparecer.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado se han pronunciado sobre el caso ni han emitido una ficha oficial de localización. Ninguno de los diferentes colectivos de búsqueda de la región se han pronunciado al respecto, por lo que quedará esperar por nueva información que surja sobre el caso de Sergio Hernández Zayaz.

Reportan desaparición de Sergio Hernández Zayaz.

Localizan con vida a Dulce Camila Gil Soto

En otro caso registrado el martes 21 de octubre en la cabecera municipal de Cajeme, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón confirmó que se encontró sana y salva a Dulce Camila Gil Soto, quien había sido reportada como desaparecida un día anterior. Los primeros reportes indicaron que la joven había abordado un vehículo Chevy de color blanco y desde ese momento no se tenían noticias sobre su paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui